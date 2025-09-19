Ένα γαλλικό επιβατικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να περιφέρεται στον ουρανό πάνω από την Κορσική, αφού ο μόνος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας που ήταν σε υπηρεσία αποκοιμήθηκε, ενώ το αεροσκάφος ετοιμαζόταν να προσγειωθεί.

Πυροσβέστες και αστυνομία κλήθηκαν στο σημείο, σε μια προσπάθεια να ξυπνήσουν τον άνδρα, όταν ο πύργος ελέγχου δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις του αεροσκάφους μέσω ασυρμάτου.

Οι πιλότοι πετούσαν το αεροσκάφος από το Παρίσι προς το αεροδρόμιο Ναπολέοντα Βοναπάρτη στο Αγιάτσο την Τρίτη, όταν αναγκάστηκαν να μεταθέσουν την προσγείωση για 18 λεπτά λόγω του ύπνου του ελεγκτή.

Το αεροσκάφος παραλίγο να εκτραπεί προς τη Μπαστιά, μια πόλη στην άλλη πλευρά του γαλλικού νησιού της Μεσογείου, καθώς δεν ήταν σε θέση να προσγειωθεί στο διάδρομο μήκους 2.400 μέτρων στο σκοτάδι.

«Το πυροσβεστικό προσωπικό δεν έλαβε απάντηση από τον πύργο ελέγχου και ειδοποίησε τη χωροφυλακή», δήλωσε ο κυβερνήτης του Airbus A320 της Air Corsica στην εφημερίδα Corse Matin.

«Σε μια καριέρα αρκετών δεκαετιών, δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ μια τέτοια κατάσταση. Κάναμε μια μικρή περιήγηση. Σε καμία στιγμή δεν επικράτησε πανικός. Όλοι παρέμειναν ψύχραιμοι. Οι επιβάτες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ» πρόσθεσε.

Η πτήση είχε ήδη καθυστερήσει κατά μία ώρα, όταν οι πιλότοι δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον πύργο ελέγχου. Το προσωπικό εδάφους του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένης της πυροσβεστικής ομάδας, προσπάθησε να επικοινωνήσει με το μέλος του προσωπικού στον πύργο ελέγχου, αλλά καθυστέρησε λόγω των μέτρων ασφαλείας.

Τελικά κατάφεραν να μπουν στον πύργο ελέγχου και βρήκαν τον ελεγκτή να κοιμάται στο γραφείο του και τον ξύπνησαν. Ο άνδρας άναψε τα φώτα του διαδρόμου και έδωσε άδεια στο αεροσκάφος να προσγειωθεί, το οποίο προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα.

Αργότερα υποβλήθηκε σε εξετάσεις για ενδείξεις μέθης, αλλά βρέθηκε αρνητικός τόσο για ναρκωτικά όσο και για αλκοόλ. Η Γαλλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το θέμα.

Ο εν λόγω ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας «θα επισκεφτεί σύντομα έναν γιατρό επαγγελματικής υγείας». Πρόσθεσαν: «Προγραμματίζεται συνάντηση με τον προϊστάμενό του και εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων».

Η DGAC απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι το περιστατικό οφείλεται σε προβλήματα στελέχωσης, δηλώνοντας: «Το επίπεδο στελέχωσης ήταν σύμφωνο με τις απαιτήσεις, με δύο ελεγκτές παρόντες, ο δεύτερος εκ των οποίων βρισκόταν σε διάλειμμα για διάστημα 4 ωρών».

Πηγή: Indepedent