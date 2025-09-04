Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στο Παρίσι για τη σημαντική σύνοδο κορυφής που αφορά την Ουκρανία. Ωστόσο, ένα τεχνικό πρόβλημα στο αεροσκάφος του τον ανάγκασε να επιστρέψει στη Μαδρίτη, αλλά η συμμετοχή του δεν ακυρώθηκε.

Μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Σάντσεθ θα συνεχίσει να παίρνει μέρος στις κρίσιμες συζητήσεις, τονίζοντας τη σημασία της ισπανικής παρουσίας στη διαμόρφωση των αποφάσεων που αφορούν την ειρήνη, την ασφάλεια και την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Οι εκπρόσωποι του γραφείου του υπογραμμίζουν ότι, παρά την απρόσμενη ανατροπή, η δέσμευση της Ισπανίας παραμένει ακλόνητη, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη σύνοδο κορυφής.