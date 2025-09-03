Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην ευρωπαϊκή απάντηση για τον πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Ευρώπης «αποτυχία» που απειλεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την παγκόσμια αξιοπιστία της. Σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στον παλαιστινιακό θύλακα αποτελεί «ένα από τα σκοτεινότερα επεισόδια των διεθνών σχέσεων του 21ου αιώνα».

Ο Σάντσεθ, ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που κατήγγειλε το Ισραήλ για πιθανή τέλεση γενοκτονίας στη Γάζα, δηλώνει ότι η διχόνοια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον τρόπο αντίδρασης προς το Ισραήλ, ενισχύει το αδιέξοδο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι μια αποτυχία. Απολύτως. Είναι επίσης αλήθεια ότι στο εσωτερικό της ΕΕ υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες αναφορικά με το πώς να επηρεάσουν το Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Ισπανό πρωθυπουργό, ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής στάσης δεν μπορεί να συνεχιστεί, αν η ΕΕ θέλει να ενισχύσει το κύρος της σε άλλες σοβαρές διεθνείς κρίσεις, όπως η σύρραξη στην Ουκρανία. Όπως επισήμανε: «Οι αιτίες των πολέμων αυτών είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά τελικά ο κόσμος κοιτά την ΕΕ και επίσης τη δυτική κοινωνία και διερωτάται: ‘γιατί έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πρόκειται για την Ουκρανία και όταν πρόκειται για τη Γάζα;’».

Κριτική Σάντσεθ στις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ

Παράλληλα, ο Σάντσεθ σχολίασε και το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή, επικρίνοντας την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον με τις κινήσεις της αποδυναμώνει τη διεθνή τάξη που εδραιώθηκε μεταπολεμικά. Αναφέρθηκε ειδικά στην αποχώρηση των ΗΠΑ από παγκόσμιους οργανισμούς – όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί κενό εξουσίας και ταυτόχρονα δίνει στην Ευρώπη και τη Βρετανία την ευκαιρία να αναδειχθούν ως ηγέτες στα διεθνή ζητήματα.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η πιο σοκαριστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο βασικός αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης – που μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι ΗΠΑ—αποδυναμώνει αυτή τη διεθνή τάξη και αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι θετικό για την αμερικανική κοινωνία ή τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως τις δυτικές χώρες».

Η Ισπανία, το ΝΑΤΟ και οι διατλαντικές σχέσεις

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες τριβές με τις ΗΠΑ, με αφορμή την άρνηση της Μαδρίτης να αυξήσει στο 5% του ΑΕΠ τις αμυντικές της δαπάνες, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ισπανία παραμένει αξιόπιστος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Εξέφρασε τη δέσμευσή του για διατήρηση της «καλύτερης δυνατής σχέσης» με την Ουάσινγκτον, ανεξάρτητα από τον εκάστοτε ένοικο του Λευκού Οίκου.

«Με όλο τον σεβασμό, έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Παράλληλα πιστεύω ότι έχουμε διαφορετικά οράματα για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωποι ο κόσμος και οι κοινωνίες μας», κατέληξε ο Σάντσεθ, τονίζοντας την ανάγκη για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία μπροστά σε προκλήσεις που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.