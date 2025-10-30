Μια πτήση της United Airlines καθυστέρησε περισσότερο από τέσσερις ώρες, μετά από αναφορές ότι δύο μέλη του πληρώματος καβγάδισαν μέσα στην καμπίνα πριν την αναχώρηση.

Το περιστατικό συνέβη σε Airbus A320 της εταιρείας, που επρόκειτο να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Des Moines στην Αϊόβα με προορισμό το Σικάγο O’Hare, τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Η πτήση UA-2138 ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 11:26 π.μ., αλλά σύμφωνα με το PYOK η κατάσταση ξέφυγε μέσα στην καμπίνα όταν δύο αεροσυνοδοί ενεπλάκησαν σε διαφωνία που προκάλεσε την καθυστέρηση.

Στα αρχεία αναχώρησης φέρεται να αναγράφεται ότι το πρόβλημα αφορούσε τη «διαθεσιμότητα του πληρώματος». Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Διαφωνία μεταξύ δύο αεροσυνοδών. Ο IFDM αποσύρει όλο το πλήρωμα και θα χρειαστεί επανεπιβίβαση πληρώματος.» Ο όρος «FAs» αναφέρεται στις αεροσυνοδούς (flight attendants) και ο «IFDM» είναι ο υπεύθυνος υπηρεσίας πτήσης (inflight duty manager).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπεύθυνος παρενέβη και αποφάσισε να αντικαταστήσει την ομάδα του πληρώματος. Τελικά, οι επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν από το αεροπλάνο στις 12:10 μ.μ..

Μετά την επίλυση του προβλήματος, σύμφωνα με το FlightRadar η πτήση αναχώρησε τελικά στις 3:24 μ.μ., δηλαδή τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα, και προσγειώθηκε στο Σικάγο στις 5:09 μ.μ., με συνολική καθυστέρηση 4 ώρες και 12 λεπτά.