Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.