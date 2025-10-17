Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εμφανίζεται διατεθειμένος «να κάνει τα πάντα» για να αποκλιμακώσει την ένταση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τον στρατό, εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

«Τα έβαλε όλα στο τραπέζι Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να κάνει ανοησίες με τις ΗΠΑ», ανέφερε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ο Μαδούρο προσέφερε «τα πάντα», ακόμη και τους φυσικούς πόρους της χώρας του, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι «ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά» χτυπήθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική. «Επιτεθήκαμε σε ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, ειδικά κατασκευασμένο για να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών», σημείωσε, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν επιζώντες από την επίθεση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δύο άτομα διασώθηκαν και βρίσκονται υπό κράτηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Αυτοί δεν ήταν αθώοι άνθρωποι», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιμένοντας στη θέση του.

Αντιδράσεις και πολιτικές διαστάσεις

«Είναι γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει αν υπήρξαν επιζώντες. Υποσχέθηκε πάντως ότι «πολύ σύντομα» θα υπάρξουν «περισσότερες λεπτομέρειες».

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, 58 ετών.

«Δεν πήρα το Βραβείο Νόμπελ. Το πήρε κάποια που είναι μια πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλή. Δεν την ξέρω, αλλά ήταν πολύ ευγενική. Εμένα δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Με νοιάζει να σώσω ζωές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.