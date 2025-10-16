Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων από τον αμερικανικό στρατό. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της πίεσης της Ουάσιγκτον προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του, με στόχο την απομάκρυνσή τους από την εξουσία.

Το Καράκας αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απόπειρα νομιμοποίησης μιας επιχείρησης «αλλαγής καθεστώτος», με σκοπό – όπως υποστηρίζει – την υφαρπαγή του πετρελαϊκού πλούτου της χώρας.

«Η μόνιμη αντιπροσωπεία μας στον ΟΗΕ θα εκφράσει τη διαμαρτυρία μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα αύριο, απαιτώντας λογοδοσία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ.

Διαβαθμισμένες επιχειρήσεις και κατηγορίες για ναρκωτικά

Σύμφωνα με τη New York Times, διαβαθμισμένο έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και την Καραϊβική, με στόχο την ανατροπή του Μαδούρο. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για συμμετοχή σε καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, ενώ προσφέρει έως 50 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του προέδρου της χώρας. Το Καράκας απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Απαντώντας σε ερώτηση για την έγκριση των επιχειρήσεων της CIA, ο Τραμπ επικαλέστηκε δύο λόγους: την παράνομη μετανάστευση και τη διακίνηση ναρκωτικών. Υποστήριξε ότι κρατούμενοι εστάλησαν «μέσω των συνόρων» λόγω «ανοικτών συνόρων», χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του.

Αμερικανικά πλήγματα και αντιδράσεις

Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίων πληγμάτων εναντίον διακινητών ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως «ελέγχουμε πολύ καλά τη θάλασσα». Την Τρίτη, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέο πυραυλικό πλήγμα στα ανοικτά της Βενεζουέλας, με έξι νεκρούς φερόμενους διακινητές. Ήταν το πέμπτο γνωστό πλήγμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 27, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, που πραγματοποιούνται σε ξένα ή διεθνή ύδατα χωρίς συλλήψεις ή ανακρίσεις υπόπτων, προκαλεί έντονες αμφισβητήσεις.

Η απάντηση του Μαδούρο

Από το Καράκας, ο πρόεδρος Μαδούρο κατήγγειλε «τα πραξικοπήματα» που – όπως είπε – ενορχηστρώνονται από τη CIA. «Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική, όχι στην αλλαγή καθεστώτος, όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», δήλωσε, υπενθυμίζοντας τα αποτυχημένα αμερικανικά εγχειρήματα σε χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων αποβατικά με πεζοναύτες και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη στο Πουέρτο Ρίκο, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Η ιστορική διάσταση και η στρατιωτική κινητοποίηση

Η CIA έχει ιστορικό μυστικών επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, ιδιαίτερα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Ο Μαδούρο υπενθύμισε τα πραξικοπήματα σε Αργεντινή και Χιλή, κάνοντας λόγο για «χιλιάδες εξαφανισμένους» και καταγγέλλοντας ότι η Λατινική Αμερική «δεν θέλει ούτε χρειάζεται νέα πραξικοπήματα».

Ως απάντηση στην ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων, η Βενεζουέλα έχει ξεκινήσει στρατιωτικές ασκήσεις και κινητοποίηση εφέδρων. Ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη μάχη κατά των ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» και τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

Σε ερώτηση αν έχει διατάξει την «εξουδετέρωση» του Μαδούρο, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως, σχολιάζοντας: «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση… αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;».