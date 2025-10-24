Με το μήνυμα «No crazy war please!» ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο απηύθυνε έκκληση προς τους Αμερικανούς, εκφράζοντας την ανησυχία του για ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση ή εισβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού, στο πλαίσιο επιχείρησης που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στοχεύει στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Η επιχείρηση έχει ως κύριο στόχο τη Βενεζουέλα και προσωπικά τον πρόεδρο Μαδούρο, περιλαμβάνοντας αποβατικά, αντιτορπιλικά, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης συνδικαλιστών που στηρίζουν την κυβέρνησή του, ο κ. Μαδούρο επανέλαβε μηνύματα ειρήνης, λέγοντας: «Yes peace», «peace forever», «No crazy war, please!» και «No a la guerra loca, no crazy war!». Ο πρόεδρος απευθύνθηκε «στους αμερικανούς εργαζομένους», εναλλάσσοντας αγγλικά και ισπανικά.

«Αυτή είναι η γλώσσα του Ταρζάν», αστειεύτηκε ο κ. Μαδούρο, εξηγώντας τα λόγια του και προσθέτοντας «όχι στην τρέλα του πολέμου».

Αμφισβήτηση για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ

Από τον Σεπτέμβριο, η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει εννέα πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με τουλάχιστον 37 νεκρούς. Ωστόσο, ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή ύδατα και οι ύποπτοι δεν συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Απάντηση της Βενεζουέλας με στρατιωτικά γυμνάσια

Αντιδρώντας στην αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση, ο πρόεδρος Μαδούρο διέταξε τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων. Όπως δήλωσε, δοκιμάστηκε εξοπλισμός που έχει προμηθευτεί η χώρα από τη Ρωσία και την Κίνα. «Χάρη τον πρόεδρο (Βλαντίμιρ) Πούτιν, χάρη στη Ρωσία, χάρη στην Κίνα και χάρη σε πολλούς ακόμη φίλους στον κόσμο, η Βενεζουέλα διαθέτει εξοπλισμό για να εγγυάται την ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τον κ. Μαδούρο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» και για να αποκτήσει πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του.