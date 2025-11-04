Πρόκειται για έναν ρέφερι που ανήκει στην Elite κατηγορία της UEFA, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας στο πρόσωπό του.

Ο Γιοβάνοβιτς, γεννημένος στις 9 Απριλίου 1986, είναι διεθνής διαιτητής της FIFA από το 2015. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας σφυρίξει σε ομίλους του Champions League, του Europa League, καθώς και του Conference League. Σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του αποτελεί η διεύθυνση του τελικού του Euro U-21 (2019) μεταξύ Ισπανίας και Γερμανίας.

Σε γενικές γραμμές, ο Σέρβος διαιτητής θεωρείται αυστηρός και διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα, ενώ ο μέσος όρος των καρτών του σε σημαντικές διοργανώσεις κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Η σύνδεσή του με την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ

Η παρουσία του σε ελληνικά γήπεδα είναι περιορισμένη, αλλά υπαρκτή. Μία από τις πιο γνωστές παρουσίες του στην Ελλάδα ήταν στις 4 Απριλίου 2021 όταν διηύθυνε την αναμέτρηση της Super League ΑΕΚ – Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ με το εντυπωσιακό 1-5 για τους ερυθρόλευκους, ενώ την σεζόν 2019-2020 είχε διευθύνει και την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ όπου ο Δικέφαλος είχε κερδίσει με 2-1 με γκολ από τον Λημνιό και τον Ντόουγκλας Αουγκούστο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη θέση του βοηθού VAR ορίστηκε ο έμπειρος Ρουμάνος διαιτητής, Οβίντιου Χάτσεγκαν, ο οποίος είναι επίσης αναγνωρισμένος ρέφερι της Elite κατηγορίας.

Οι άλλοι συνεργάτες του Γιοβάνοβιτς στον αγώνα της Τούμπας θα είναι οι Ούρος Στόικοβιτς, Μίλαν Μιχαϊλοβίτς, ενώ 4ος διαιτητής θα ειναι ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR εκτός από τον Χάτσεγκαν που θα ειναι σε ρόλο βοηθού, VAR θα είναι ο Μόμτσιλο Μάρκοβιτς.