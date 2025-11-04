Βίους… αντίθετους ζουν ο Λαμίν Γιαμάλ και ο πατέρας του, Μουνίρ Νασραουΐ, στα προσωπικά τους. Την ημέρα που τα ισπανικά lifestyle media μιλούσαν για τον χωρισμό του άσου της Μπαρτσελόνα με τη Νίκι Νικόλ, μια άλλη είδηση πέρασε σχεδόν στα ψιλά.

Ο 39χρονος Μουνίρ Νασραουΐ ανακοίνωσε τον επικείμενο γάμο του με τη 23χρονη Κριστίνα. Το έκανε μέσω social media, δημοσιεύοντας φωτογραφία του ζευγαριού, μαζί με μια μαύρη καρδιά και ένα μονόπετρο. Η ανάρτηση τράβηξε άμεσα την προσοχή.

Η διαφορά ηλικίας είναι 16 χρόνια, όμως τα σχόλια ήταν κυρίως θετικά. Πολλοί έστειλαν ευχές για ευτυχία. Ο γάμος αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2026.