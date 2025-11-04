Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα επιδίδει σήμερα η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών στις 13:30 που θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Την Τετάρτη αναμένεται η συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η 25η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την υποδοχή των υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ στην Αθήνα.

Σύνοδος για την Ενέργεια

Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Ντακ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρίγκας θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Σύνοδο για τη Διατλαντική Συνεργασία στην Ενέργεια, που διοργανώνεται στο Ζάππειο στις 6 και 7 Νοεμβρίου από τα αρμόδια υπουργεία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με τη συμμετοχή και εικοσιτεσσάρων υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κ. Γκίλφοϊλ συναντήθηκε χθες με τους υπαλλήλους της πρεσβείας των ΗΠΑ και ανέφερε ότι «η διαχρονική δύναμη των σχέσεων μεταξύ των Η.Π.Α. και της Ελλάδας πηγάζει από την αφοσίωση και την προσήλωση του προσωπικού».

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission’s staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025