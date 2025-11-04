Δόθηκαν στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη, σε βάρος τριών ημεδαπών οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως μέλη συμμορίας που είχε σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με το πρόσχημα του δήθεν «λογιστή».

⚠️❗❗ Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφίες σε βάρος 3 ημεδαπών μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ενέχονται στη διάπραξη απατών τελεσμένων και σε απόπειρα, ανά την Ελληνική επικράτεια. Πρόκειται για τους : ▪️ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ Ιωάννη του Κωνσταντίνου, γεν. την…

— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) November 4, 2025

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, τελεσθείσα στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης από κοινού κατ΄ επάγγελμα, με ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000).

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση και ανίχνευση του προαναφερθέντος εγκλήματος και η ανάγκη άμεσης αποτροπής απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση προς αυτό , υπό το δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2237440351και 2237440360, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο Νόμο η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.