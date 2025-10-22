Ενημερωμένοι για κάθε είδους επιδόματα είναι οι απατεώνες που τηλεφωνούν και υπόσχονται πληρωμές για να υφαρπάξουν κωδικούς τραπεζών. Μια τέτοια περίπτωση απάτης εξιχνιάσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, σε βάρος 50χρονης.

Συγκεκριμένα, η 50χρονη κατήγγειλε ότι στις 28 Φεβρουαρίου άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, συστήθηκε ως βοηθός του λογιστή της και της είπε πως δικαιούται το επίδομα Market Pass. Έτσι η γυναίκα που πείστηκε του έδωσε πρόσβαση στο λογαριασμό της, από τον οποίο ο απατεώνας τράβηξε το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ.

Από την έρευνα στα ηλεκτρονικά ίχνη οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα χρήματα είχαν καταλήξει σε ψηφιακό πορτοφόλι 40χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης με υπολογιστή και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.