Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος στο Χαλάνδρι, χάνοντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος παρέδωσε 510.000 ευρώ σε κοσμήματα και 10.000 ευρώ σε μετρητά σε άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς. Οι δράστες τον έπεισαν με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης.

Αρχικά, ο 70χρονος δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα, ο οποίος του είπε ότι γνωρίζει πως έχει στην κατοχή του μεγάλα χρηματικά ποσά και απαίτησε 200.000 ευρώ. Τον απείλησε μάλιστα πως, αν αρνηθεί, θα τον σκοτώσει.

Λίγο αργότερα, μια γυναίκα επικοινώνησε μαζί του, παριστάνοντας την αστυνομικό. Υποστήριξε ότι έχει εντοπίσει δύο κακοποιούς που διαθέτουν τα στοιχεία του ηλικιωμένου και ότι κινδυνεύει.

Ο 70χρονος, πιστεύοντας τα λεγόμενά της, ζήτησε τη βοήθειά της. Εκείνη τον καθοδήγησε να συγκεντρώσει σε μια τσάντα όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι του και να τα παραδώσει σε δύο άνδρες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί που δήθεν έστειλε η ίδια.