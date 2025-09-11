Ένα πρωτοφανές περιστατικό τηλεφωνικής απάτης, με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι, ερευνά η Ασφάλεια του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων-Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Η καλοστημένη απάτη εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης 9/9/2025 στα Ψαχνά, όταν οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των γονέων από το σπίτι για να χειραγωγήσουν ψυχολογικά την ανήλικη και να αποσπάσουν οικογενειακά κειμήλια μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το eviathema.gr, όλα ξεκίνησαν με ένα τηλεφώνημα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας. Στην άλλη άκρη της γραμμής ένας άνδρας με προσποιητή οικειότητα παρουσιάστηκε στο 13χρονο κορίτσι ως γνωστός της οικογένειας. Με απόλυτη ψυχραιμία και πειθώ ισχυρίστηκε ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση με τους γονείς της, οι οποίοι δήθεν τον είχαν στείλει για να παραλάβει τα χρυσαφικά και ό,τι άλλο πολύτιμο υπήρχε στο σπίτι για λόγους ασφαλείας.

Το ανυποψίαστο παιδί, πεπεισμένο από τα λεγόμενα του αγνώστου και πιστεύοντας ότι ακολουθεί τις οδηγίες των γονιών του, δεν δίστασε. Ακολούθησε τις εντολές του, συγκέντρωσε όλα τα χρυσαφικά και τις χρυσές λίρες που φύλασσε η οικογένεια, βγήκε από το σπίτι και τα παρέδωσε στο άτομο που την περίμενε. Αμέσως μετά την παράδοση, ο δράστης επιβιβάστηκε σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η απάτη αποκαλύφθηκε λίγη ώρα αργότερα, όταν η 13χρονη επικοινώνησε με τους γονείς της, για να τους ενημερώσει. Συνειδητοποιώντας την απάτη, η οικογένεια μετέβη άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Διρφύων-Μεσσαπίων, όπου και υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει με απόλυτη προτεραιότητα η Ομάδα Ασφαλείας του τοπικού τμήματος, η οποία συλλέγει μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπίσει το όχημα και την ταυτότητα του δράστη.