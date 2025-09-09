Στην Κέρκυρα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες πολλαπλές απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.

Όπως γνωστοποιήθηκε, στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας έχουν κατατεθεί αρκετές καταγγελίες από πολίτες που έγιναν στόχοι τέτοιων προσπαθειών εξαπάτησης. Οι δράστες, υποδυόμενοι λογιστές, προσπαθούν να αποσπάσουν ευαίσθητα στοιχεία ηλεκτρονικής τραπεζικής, όπως κωδικούς και προσωπικά δεδομένα, με στόχο να «αδειάσουν» τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η αστυνομία τονίζει: «Καλούμε του πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό “100”», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.