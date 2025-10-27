Αστυνομικοί του Τμήματος Τριφυλίας εξιχνίασαν μια περίπτωση απάτης μέσω διαδικτύου, που σημειώθηκε φέτος τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με το tharrosnews, μία 41χρονη γυναίκα εντόπισε αγγελία στο Facebook Marketplace για πώληση σκύλου, δήθεν από πωλήτρια στη Θεσσαλονίκη. Ύστερα από συνεννόηση κατέβαλε 280 ευρώ σε δύο ηλεκτρονικές μεταφορές, με συμφωνία να παραλάβει το ζώο στην Αθήνα.

Στο προκαθορισμένο ραντεβού όμως δεν εμφανίστηκε κανείς, ενώ η δήθεν πωλήτρια διέκοψε κάθε επικοινωνία και έτσι η 41χρονη κατήγγειλε το περιστατικό.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο γυναίκες, 23 και 22 ετών, από τη Θεσσαλονίκη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή.