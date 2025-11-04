Ένα βίντεο από drone που κόβει την ανάσα αποτυπώνει τη δραματική μείωση της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου — τον ταμιευτήρα που υδροδοτεί την Αττική — η οποία βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Το υλικό του Χρήστου Παπαστεφάνου και της εταιρεία Life After Gravity, καταγράφει ένα τοπίο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό.

Δείτε το βίντεο

Στο νότιο τμήμα της λίμνης, κοντά στο Λιδωρίκι, το νερό έχει υποχωρήσει δεκάδες μέτρα, αφήνοντας πίσω του ξεραμένες εκτάσεις και ρωγμές στο έδαφος. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πτώση της στάθμης κατά περίπου 40% μέσα σε έναν χρόνο, με τον όγκο του νερού να έχει μειωθεί στα 193 εκατομμύρια κυβικά μέτρα – τη χαμηλότερη ποσότητα από το 2014.

Καθώς το νερό τραβιέται, η φύση αποκαλύπτει κάτι συγκλονιστικό:

το βυθισμένο χωριό που θυσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη για να εξασφαλίσει την ύδρευση της πρωτεύουσας.

Το χωριό που επέστρεψε από τα βάθη

Ανάμεσα στις λάσπες και τα αποξηραμένα πρανή, αρχίζουν να ξεπροβάλλουν πέτρινοι τοίχοι, θεμέλια, κομμάτια από στέγες. Σε ορισμένα σημεία διακρίνονται πλατώματα και βάσεις κτισμάτων, αλλού ένα μικρό λιθόκτιστο συγκρότημα που στέκει ακόμα όρθιο. Πιο ψηλά, οι καμπύλοι τοίχοι ενός κτίσματος θυμίζουν ότι εδώ κάποτε χτυπούσε η καρδιά ενός χωριού.

Για όσους επιστρέφουν, το θέαμα είναι συγκλονιστικό. Άλλοι φωτογραφίζουν, άλλοι στέκονται σιωπηλοί, αναγνωρίζοντας σημεία από μνήμη — ένα δρομάκι, μια καμάρα, ένα κομμάτι από την παλιά τους ζωή. «Το χωριό μας ξαναφάνηκε», λένε.

Η λίμνη-σύμβολο και το μήνυμα της ξηρασίας

Η λίμνη του Μόρνου, έργο-ορόσημο που ολοκληρώθηκε το 1979 για να λύσει το πρόβλημα ύδρευσης της Αθήνας, μετατρέπεται σήμερα σε σύμβολο περιβαλλοντικής ανησυχίας. Η ΕΥΔΑΠ επιβεβαιώνει ότι τα αποθέματα νερού βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για την ανάγκη μιας πιο συνειδητής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων.

Η λίμνη δεν είναι πια μόνο πηγή ζωής· είναι καθρέφτης των επιλογών μας.

Το χωριό που βυθίστηκε για να δώσει νερό στην πόλη, επιστρέφει επειδή το νερό λείπει.

Εικόνες που μένουν

Στο τέλος του βίντεο, η κάμερα σαρώνει τη γαλήνια επιφάνεια της λίμνης. Κάτω από αυτή τη γαλήνη, όμως, κρύβεται η ανησυχία.

Η λίμνη του Μόρνου στερεύει — και μαζί της, αναδύεται η μνήμη ενός ολόκληρου τόπου.