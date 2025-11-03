Απόκοσμες εικόνες καταγράφονται στη λίμνη του φράγματος του Μόρνου, η οποία υδροδοτεί την Αθήνα, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας που πλήττει τη χώρα.

Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, η στάθμη της λίμνης παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, αποκαλύπτοντας ξανά το Κάλλιο, το βυθισμένο χωριό–φάντασμα που είχε καλυφθεί όταν δημιουργήθηκε το φράγμα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025 τα αποθέματα του Μόρνου έφτασαν μόλις τα 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αποτελεί τη χαμηλότερη καταγεγραμμένη στάθμη των τελευταίων 15 ετών.

Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την επάρκεια των υδάτινων αποθεμάτων της Αττικής.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ οι δύο συνεχόμενες “φτωχές” υδρολογικές χρονιές και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν οδηγήσει τα αποθέματα στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2002.

Η Αττική έχει βιώσει χαμηλά επίπεδα νερού στους ταμιευτήρες μόλις τρεις φορές τα τελευταία 40 χρόνια, με τη φετινή χρονιά να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο κρίσιμες περιόδους.