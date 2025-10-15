Νέα υποχώρηση των νερών στον Μόρνο καταγράφουν τα στοιχεία του παρατηρητηρίου του Meteo για την τεχνητή λίμνη, με τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, να προειδοποιεί για νέο ιστορικό χαμηλό στις βροχοπτώσεις της περιοχής. Ο Μόρνος, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει συρρικνωθεί δραματικά, όπως αποτυπώνεται στο αποκαλυπτικό βίντεο που δημιούργησε η μονάδα Meteo.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λαγουβάρδος αναφέρει: «Η νεότερη δορυφορική φωτογραφία υψηλής ανάλυσης του Μόρνου (στις 10/10/2025) καταγράφει μικρή υποχώρηση της επιφάνειας της λίμνης (8.3 τετρ. χλμ.) σχετικά με την προηγούμενη που είχαμε αναλύσει και δημοσιεύσει στις 24/09/2025 (8.4 τετρ. χλμ). Η επιφάνεια της λίμνης παρουσιάζει επομένως μείωση κατά 44% σχετικά με το μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο (περίοδος 2016-2024)».

Ο επιστήμονας επισημαίνει ότι, παρά τις βροχοπτώσεις στις αρχές Οκτωβρίου, το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής για το 2025 είναι το χαμηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η τάση συρρίκνωσης της επιφάνειας της λίμνης του Μόρνου φαίνεται να επιταχύνεται με την πάροδο του χρόνου.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο in, τόνισε ότι «οι σταθερά μειούμενες χιονοπτώσεις την τελευταία δεκαετία έχουν προκαλέσει ένα χειροπιαστό πια αποτέλεσμα στη μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων». Όπως εξήγησε, το πρόβλημα είναι εμφανές στη λίμνη του Μόρνου και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με τις επιπτώσεις να γίνονται πιο αισθητές από την άνοιξη και μετά.

Ενεργοποίηση γεωτρήσεων και μέτρα ενίσχυσης

Καθώς η λειψυδρία εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα, οι ειδικοί στην υδροδότηση της Αττικής έχουν σημάνει συναγερμό. Ο Μόρνος αποτελεί τον βασικότερο τροφοδότη νερού του λεκανοπεδίου, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την κατάσταση.

Για την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης της πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση γεωτρήσεων κατά μήκος του καναλιού. Ο πρόεδρός της, Γιώργος Στεργίου, διαβεβαιώνει ότι η Αττική δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψυδρίας και ότι η παροχή νερού προς τους 4,5 εκατομμύρια κατοίκους παραμένει σταθερή.

Παράλληλα, εξετάζεται η μερική εκτροπή προς το φράγμα του Ευήνου δύο παραποτάμων του Αχελώου, πριν αυτοί καταλήξουν στη λίμνη των Κρεμαστών. Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη ενεργοποιήσει γεωτρήσεις στην Πάρνηθα και κατά μήκος του καναλιού του Μόρνου, προκειμένου να ενισχυθεί προσωρινά το σύστημα ύδρευσης.

Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης αγωγών, ύψους 0,5 δισ. ευρώ, με στόχο τον περιορισμό των διαρροών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικτύου.