Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη λίμνη του Μόρνου, τον βασικό ταμιευτήρα που τροφοδοτεί με νερό την Αττική, καθώς η στάθμη του νερού έχει υποχωρήσει δραματικά, αποκαλύπτοντας τμήματα του βυθισμένου χωριού που είχε καλυφθεί με τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι η πτώση της στάθμης οφείλεται κυρίως στην παρατεταμένη ξηρασία και την έλλειψη χιονοπτώσεων τα τελευταία δύο χρόνια.

«Οι μετρήσεις από τους δύο σταθμούς του Αστεροσκοπείου στη λεκάνη του Μόρνου δείχνουν τη χαμηλότερη επίδοση βροχοπτώσεων της τελευταίας δεκαετίας», σημείωσε, τονίζοντας πως η επιφάνεια της λίμνης έχει περιοριστεί από 14–15 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε μόλις 8.

Ο κ. Λαγουβάρδος προειδοποίησε πως «αν δεν υπάρξουν επαρκείς βροχές και χιονοπτώσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, την άνοιξη θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα επάρκειας νερού». Επεσήμανε επίσης ότι η έλλειψη χιονοκάλυψης είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς «τα χιόνια τροφοδοτούν πιο σταθερά και αποδοτικά τους ταμιευτήρες σε σχέση με τις έντονες βροχοπτώσεις».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη τεχνικών έργων εξοικονόμησης νερού, επισημαίνοντας ότι «το νερό είναι αγαθό που δεν θα είναι πάντα δεδομένο».