Η δραματική μείωση των υδάτινων αποθεμάτων στον Μόρνο, τον κύριο τροφοδότη της Αττικής, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε επιστήμονες και κυβέρνηση, καθώς η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο κίνδυνο λειψυδρίας. Η τεχνητή λίμνη έχει συρρικνωθεί σημαντικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται σε πρόσφατο βίντεο της μονάδας Meteo.

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου προπαρασκευαστική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου εξετάστηκαν άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η συνεχιζόμενη μείωση της επιφάνειας της λίμνης οφείλεται στις περιορισμένες βροχοπτώσεις και στη μειωμένη χιονόπτωση. Ο περσινός χειμώνας παρουσίασε πολύ χαμηλότερη χιονοκάλυψη σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2005-2024, γεγονός που στέρησε από τον ταμιευτήρα πολύτιμες ποσότητες νερού κατά την περίοδο της τήξης.

«Τόσο ο όγκος του νερού που μας δίνεται από τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ όσο και οι βροχοπτώσεις συνηγορούν σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου νερού» αναφέρουν οι ειδικοί. Τα αποθέματα του Μόρνου βρίσκονται πλέον σε ιστορικά χαμηλά, με την επιφάνεια της λίμνης να έχει μειωθεί κατά περίπου 44% σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2016-2024.