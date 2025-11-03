Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Λος Άντζελες, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, βρέθηκε σε μια ιστορική συνάντηση με τον Κέισι Ουάσερμαν, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις λεπτομέρειες των επικείμενων Αγώνων και των εμβληματικών Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ελλάδα. Από την Αρχαία Ολυμπία έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η αυθεντικότητα και ο βαθύς συμβολισμός αυτών των στιγμών, που αποτελούν τον πνευματικό πρόλογο κάθε Ολυμπιάδας.

Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεργασία ΕΟΕ και LA28, καθώς οι προετοιμασίες εντείνονται και η Ελλάδα ετοιμάζεται να παίξει κεντρικό ρόλο στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του 2028, τους Ολυμπιακούς Αγώνες!