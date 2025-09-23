Απάντηση έδωσε ο Πύρρος Δήμας μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από την κίνηση του να δώσει για δημοπρασία Ολυμπιακή δάδα σε γνωστό τηλεπαιχνίδι. «Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα ούτε προσωπική είναι η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες» είπε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Με αφορμή, μάλιστα, σχόλια που έγιναν σε βάρος του, ο πρώην Ολυμπιονίκης δήλωσε «στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια» επαναλαμβάνοντας «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Ο Πύρρος Δήμας ζήτησε τα χρήματα για την απόκτησή της να δοθούν στα «Παιδικά Χωριά SOS».

Στο θέμα τοποθετήθηκε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η οποία με επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ανέφερε ότι «η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα».

Παράλληλα, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Είναι απολύτως κατανοητή η πρόθεση ανάδειξης της σπουδαίας προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη μας, Πύρρου Δήμα, ο οποίος αποτελεί εθνικό πρότυπο και σύμβολο. Ωστόσο, η προβολή της συμμετοχής του σε συνδυασμό με την Ολυμπιακή δάδα εντός τηλεοπτικού προγράμματος με εμπορικό χαρακτήρα δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που δύναται να παρερμηνευθεί από το κοινό».

