Στην παγωμένη άβυσσο του Νότιου Ωκεανού, εκεί όπου το φως του ήλιου δεν φτάνει ποτέ, μια διεθνής ομάδα ωκεανολόγων ανακάλυψε έναν άγνωστο έως σήμερα κόσμο γεμάτο ζωή. Ερευνητές του Schmidt Ocean Institute, ταξιδεύοντας με το σκάφος R/V Falkor (too) γύρω από τα Νησιά Σάουθ Σάντουιτς, εντόπισαν 30 νέα είδη θαλάσσιων οργανισμών, έχοντας μελετήσει λιγότερο από το ένα τρίτο των δειγμάτων τους.

Ξεχωρίζει το σαρκοφάγο σφουγγάρι “Chondrocladia sp. nov.”, το οποίο οι επιστήμονες αποκάλεσαν «μπάλα θανάτου». Το σχεδόν τέλειο σφαιρικό του σχήμα καλύπτεται από μικροσκοπικά αγκίστρια που παγιδεύουν όποιο πλάσμα πλησιάσει. Σε αντίθεση με τα περισσότερα σφουγγάρια που φιλτράρουν παθητικά το νερό, αυτό το νέο είδος λειτουργεί ως ενεργός θηρευτής, ένα πραγματικό «αρπακτικό» των αβύσσων.

Η αποστολή αποκάλυψε επίσης λαμπερούς, «τεθωρακισμένους» πολύχαιτους, τρεις νέες κατηγορίες αστεριών της θάλασσας και παράξενους καρκινοειδείς που ενδέχεται να ανήκουν σε εντελώς άγνωστη οικογένεια. Εντοπίστηκαν ακόμη σπάνια μαλάκια κοντά σε υδροθερμικές πηγές, καθώς και ένα πιθανό νέο είδος μαύρου κοραλλιού.

Σε βάθη που ξεπερνούν τα 3.500 μέτρα, τα ρομποτικά οχήματα κατέγραψαν και τον “ζόμπι” σκώληκα Osedax, ένα πλάσμα χωρίς στόμα και στομάχι, το οποίο τρέφεται με τα λίπη από τα κόκαλα νεκρών φαλαινών μέσω συμβιωτικών βακτηρίων.

Η Δρ. Jyotika Virmani, επικεφαλής του Schmidt Ocean Institute, υπογράμμισε ότι η χρήση τεχνολογιών ακριβείας και υποβρύχιας χαρτογράφησης επέτρεψε στους ερευνητές να εξερευνήσουν περιοχές που δεν είχαν ποτέ δει ανθρώπινα μάτια. «Η συνεργασία με το Ocean Census απέδειξε τι μπορεί να επιτευχθεί όταν η επιστήμη, η τεχνολογία και η διεθνής συνεργασία λειτουργούν σαν ένα σώμα», δήλωσε.

Παρά τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις, η Michelle Taylor, επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, επισήμανε ότι το μεγαλύτερο μέρος του Νότιου Ωκεανού παραμένει «βαθιά ανεξερεύνητο». «Έχουμε αξιολογήσει λιγότερο από το 30% των συλλεγμένων δειγμάτων. Το ότι ήδη βρήκαμε 30 νέα είδη δείχνει πόσο πλούσια και άγνωστη είναι ακόμη η θαλάσσια ζωή του πλανήτη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.