Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με καραμπίνα στον αέρα, επειδή τον ενοχλούσαν οι φωνές παρέας ανηλίκων που έπαιζαν σε γηπεδάκι. Από τα σκάγια τραυματίστηκε ένας 15χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος ενοχλήθηκε από τον θόρυβο που προκαλούσαν οι ανήλικοι, οι οποίοι βρίσκονταν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του.

Τότε, πήρε την καραμπίνα του –την οποία κατείχε νόμιμα– και πυροβόλησε στον αέρα, προκειμένου να τους εκφοβίσει. Ωστόσο, από τα σκάγια τραυματίστηκε ο 15χρονος, μέλος της παρέας των παιδιών.

Κατά πληροφορίες, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.