Καλώς ήλθατε στη νέα εποχή της νέας πολύ μεγαλύτερης και πιο δύσκολης εποχής των εταιρειών που είναι «πολύ μεγάλες για να αποτύχουν» (“too big to fail”), σχολίαζε για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στα τέλη Σεπτεμβρίου το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Αφορμή οι τεράστιες αποτιμήσεις και τα πολύ μεγάλα ντιλ για ημιαγωγούς, κέντρα δεδομένων και ενέργεια που ανακοινώνουν –στα χαρτιά τουλάχιστον- οι εταιρείες ΤΝ και όλος ο τεχνολογικός κλάδος.

«Μήπως η OpenAI είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει;» επανήλθε χθες ο γνωστός σχολιογράφος της Wall Street Journal, Τιμ Χίγκινς. Με τις κεφαλαιοποιήσεις και αποτιμήσεις των 15 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών τεχνολογίας στις ΗΠΑ, συν την OpenAI η οποία δεν είναι (ακόμη) εισηγμένη) να πλησιάζουν ούτε λίγο ούτε πολύ τα 30 τρισεκατομμύρια δολάρια, φαίνεται ότι το στοίχημα είναι μεγάλο.

Τα ποσά των επενδύσεων, πολλά από τα οποία αφορούν και μόχλευση αφού την αποπληρωμή τους την εγγυώνται μελλοντικά έσοδα και κέρδη των εταιρειών ΑΙ, είναι πολύ μεγάλα. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου η Nvidia, η εισηγμένη με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο που φτάνει πια τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε επένδυση 100 δις δολ στην OpenAI, τη μη εισηγμένη εταιρεία που αναπτύσσει το ιδιαίτερα γνωστό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT.

Η αποτίμηση της OpenAI εκτιμάται σήμερα σε 500 δις δολάρια ή –λογιστικά τουλάχιστον- σε δύο φορές το ΑΕΠ όλης της Ελλάδος.

Η ιδέα πίσω από το εγχείρημα είναι ότι η Nvidia θα δώσει στην OpenAI χρήματα για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και σε αντάλλαγμα η OpenAI θα αγοράσει τα τσιπ της Nvidia, με έκπτωση, για να τροφοδοτήσει αυτά τα κέντρα δεδομένων. Εν ολίγοις: Η OpenAI λαμβάνει κάποια πολύ αναγκαία χρήματα και η Nvidia εξασφαλίζει τη ζήτηση για τα τσιπ της.

«Για να λειτουργήσει όλο αυτό το τεράστιο πείραμα χωρίς να προκαλέσει μεγάλες απώλειες, η OpenAI και οι ανάλογες εταιρείες (ΤΝ) πρέπει τώρα να δημιουργήσουν τεράστια έσοδα και κέρδη για να πληρώσουν για όλες τις υποχρεώσεις για τις οποίες υπογράφουν και ταυτόχρονα να παρέχουν απόδοση στους επενδυτές τους», σχολίαζε ο Πίτερ Μπούκβαρ, επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας διαχείρισης πλούτου OnePoint BFG Wealth Partners, ανέφερε το CNN. Η OpenAI «είναι πλέον πολύ μεγάλη για να αποτύχει χάριν της κατασκευής κέντρων δεδομένων» για ΤΝ, προσέθεσε ο ίδιος.

Προς το παρόν υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουμε για τη συμφωνία Nvidia-OpenAI, η οποία μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ως επιστολή προθέσεων σχολίαζε ακόμη το ειδησεογραφικό πρακτορείο: Δεν γνωρίζουμε το χρονικό πλαίσιο για την επένδυση, για παράδειγμα. Και δεν είναι σαφές πώς η OpenAI, η οποία δεν έχει αποκομίσει ποτέ κέρδος και αποφέρει μόνο περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε έσοδα, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να πληρώσει για οποιοδήποτε από αυτά» για τα οποία συμφώνησε.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Νέλις του Reuters, «ακόμα και με τα μετρητά της Nvidia, η OpenAI θα χρειαζόταν επιπλέον 40 δισεκατομμύρια δολάρια για κάθε γιγαβάτ χωρητικότητας που σχεδιάζει να κατασκευάσει».

Άλλοι αναλυτές και οικονομολόγοι είναι πιο αισιόδοξοι για τη συνέχεια, κάνοντας λόγο για αυτορρύθμιση των αγορών και για υψηλές προσδοκίες χωρίς προηγούμενο για τη νέα τεχνολογία.

Οι μεγάλες υποσχέσεις

Τι θα γίνει όμως αν η OpenAI αποτύχει; Αυτό διερωτάται ο Τίμ Χίγκινς της WSJ. Υπάρχει πραγματική ανησυχία ότι, μέσα από πολλές περίπλοκες και σκοτεινές τεχνολογικές συμφωνίες που στοχεύουν στην ενίσχυση των οικονομικών της OpenAI, η νεοσύστατη επιχείρηση έχει γίνει πολύ μεγάλη για να αποτύχει, προειδοποιεί.

«Ή, με άλλα λόγια, αν η διαφημιστική εκστρατεία και η ελπίδα γύρω από το όραμα του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Άλτμαν για το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν υλοποιηθούν, θα μπορούσε να δημιουργηθεί συστημικός κίνδυνος για το τμήμα της οικονομίας των ΗΠΑ που πιθανότατα μας κρατάει έξω από την ύφεση» είναι το καμπανάκι που χτυπά.

Μεγάλος σύμμαχος της ΤΝ φαίνεται να είναι αυτό το διάστημα η κυβέρνηση Τραμπ η οποία έχει υιοθετήσει τις δικές της πολιτικές επιλογής πρωταθλητών στο όνομα της εθνικής άμυνας και της οικονομικής ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος έχει εκφράσει έντονα τις προσπάθειές του για την προστασία της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ, η οποία συμβάλλει στην τροφοδότηση αυτού που διαφορετικά θα ήταν μια πολύ πιο αργά αναπτυσσόμενη οικονομία.

Οι τελευταίες ημέρες έφεραν αρκετές υπενθυμίσεις για το πόσο μεγάλη και κεντρική έχει γίνει η OpenAI, που ιδρύθηκε το 2015 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς πιστεύει ότι η OpenAI και το chatbot της, το ChatGPT, θα πρέπει να διασπαστούν.

«Πρέπει να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να καταλάβουμε ότι είναι σαν ένας μετεωρίτης που έρχεται σε αυτόν τον πλανήτη – πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να το αντιμετωπίσουμε σε όλη του την πολυπλοκότητα», δήλωσε ο Σάντερς στο Axios σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως σχολιάζει ο Χίγκινς.