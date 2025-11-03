ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Είστε κάπως ευαίσθητοι με τα συναισθήματα των άλλων και αυτό θα σας οδηγήσει σε δύσκολους καιρούς.Θα συνειδητοποιήσετε σήμερα ότι αντιμετωπίζετε ένα υψηλό επίπεδο έντασης στην εργασία και τις προσωπικές σχέσεις. Οταν φτάσετε στα όριά σας, πάρτε βαθιές ανάσες και προσπαθήστε να μην εκραγείτε.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου).

Υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σας που σήμερα χρειάζονται βοήθεια και τις συμβουλές σας. Εχετε την τάση να συγχωρείτε λίγο, αλλά θα πρέπει να σας βοηθήσει κάποιος. Η σχέση σας, που κάποτε ήταν καυτή και καλή, αρχίζει τώρα να καταρρέει και δεν είναι δικό σας λάθος. Διορθώστε την όσο είναι καιρός.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου).

Σήμερα είναι μια μέρα που θα βρείτε τον εαυτό σας να έχει υποστηρικτικό ρόλο σε όλους τους άλλους γύρω σας. Μιλήστε ανοιχτά και με ειλικρίνεια και δεν πρέπει να φοβάστε να υπερασπιστείτε τη θέση σας. Η ένταση αυτή θα υποχωρήσει όταν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε δίκιο και η κατάσταση θα στραφεί υπέρ σας.

ΚΑΡΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου).

Σήμερα είναι μια ανήσυχη μέρα. Βρείτε ένα νέο ενδιαφέρον που θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε και να τραφεί το πνεύμα σας με διαφορετικά πράγματα. Μη μεταφέρετε τα προβλήματά σας στους άλλους. Απλά κάντε όσο περισσότερη υπομονή μπορείτε και όλα θα είναι καλύτερα αύριο.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου).

Σήμερα είστε πολύ συγκλονισμένοι. Εχετε τόσο πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και τώρα είναι μια καλή ημέρα για να κάνετε ένα βήμα πίσω από όλα τα προβλήματα και τις καταστάσεις σας και να επανεξετάσετε τη ζωή και τις προτεραιότητές σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου).

Δεν μπορείτε να διευρύνετε τους ορίζοντές σας σήμερα, αν δεν έχετε μια ευκαιρία για ταξίδια, να βγείτε έξω από το σπίτι ή να βρεθείτε έξω με φίλους. Δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό που θα σας οδηγήσει σε καλές εμπειρίες. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για ενδιαφέροντα πρόσωπα που θα βρεθούν κοντά σας.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου).

Η υγεία σας δεν είναι καλή σήμερα και θα πρέπει να πάψετε να κάνετε κατάχρηση τροφίμων. Θέλετε να φάτε τα πάντα, αλλά το μόνο που θα κερδίσετε είναι βάρος και προβλήματα στο στομάχι, με αποτέλεσμα όλη αυτή η εμπειρία να καταλήξει να είναι δυσάρεστη. Ισως να αισθάνεστε μελαγχολικοί και αυτός να είναι ο λόγος που θέλετε να φάτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου).

Επικεντρωθείτε στις προσωπικές σχέσεις σας σήμερα. Κάποιος που επιθυμεί λίγο περισσότερο τηναγάπη και την προσοχή σας έχει να σας δώσει πράγματα τον τελευταίο καιρό, γι’ αυτό μην αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή μαζί του.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου).

Σταματήστε να είστε επιθετικοί όταν προσπαθείτε να περάσετε το δικό σας. Δηλώστε τα γεγονότα όπως είναι και να είστε ειλικρινείς. Δεν είναι όλα τα πράγματα κρίσιμης σημασίας για τις σχέσεις σας και αφήστε τον σύντροφό σας ή τον συνεργάτη σας να σας διευκολύνει.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου).

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μπείτε σε μια βαθιά σχέση που θα αλλάξει κάθε πτυχή της ζωής σας. Να είστε έτοιμοι. Αυτή θα είναι μια συναρπαστική περίοδος της ζωής σας, γι’ αυτό προσπαθήστε να την απολαύσετε στο μάξιμουμ.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου).

Εχετε την ευκαιρία σήμερα να κάνετε κάτι που έχετε απωθήσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρπάξτε την ευκαιρία όταν έρχεται σε σας και απολαύστε μια νέα περιπέτεια που θα βρεθεί στην πόρτα σας. Θα σας δώσει μια νέα ζωή για το μέλλον, οπότε ρίξτε τις αντιστάσεις σας και δοκιμάστε την.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου).

Θα βρείτε μια τρομερή σχέση και μεγάλη ευκαιρία για έργο σήμερα, αν προσπαθείτε μόνο για αυτό όμως. Οταν η ευκαιρία παρουσιάζεται, αρπάξτε την απ’ τα μαλλιά και μη μείνετε άπραγοι.