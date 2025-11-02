Η Λίβερπουλ επέστρεψε στις νίκες με πειστική εμφάνιση, επικρατώντας 2-0 της Άστον Βίλα και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων συνεχόμενων ηττών της στην Premier League — αλλά και έξι στα τελευταία επτά ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι περσινοί πρωταθλητές έδειξαν ξανά τη γνώριμη σταθερότητα και ενέργειά τους, ελπίζοντας πως αυτή η νίκη θα αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για την επιστροφή τους στη διεκδίκηση τίτλων σε Αγγλία και Ευρώπη.

Μετά τη λήξη, ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ξέσπασε δημόσια, απαντώντας στους επικριτές της ομάδας. Ο αρχηγός της άμυνας των «ρεντς» καυτηρίασε τα υπερβολικά σχόλια που ήθελαν τη Λίβερπουλ «σε κρίση» ή ακόμα και σε κίνδυνο υποβιβασμού, τονίζοντας πως «η ομάδα αυτή δεν ξεγράφεται ποτέ».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Φαν Ντάικ:

«Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπάρχει πολύς θόρυβος που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ομάδα. Μερικές από αυτές τις απόψεις είναι απολύτως γελοίες. Αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό. Είναι ο εξωτερικός θόρυβος που μπορεί να φτάσει σε ορισμένους παίκτες, στην ομάδα.

Όμως εμείς πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για να χάνουμε παιχνίδια, δεν βγαίνουμε για να απογοητευτούμε μετά από παιχνίδια ή να αφήσουμε τους οπαδούς απογοητευμένους επιστρέφοντας σπίτι, θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και να κερδίσουμε παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση.

Παίζεις στην Premier League, το υψηλότερο επίπεδο, στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και είναι δύσκολο να παραμείνεις ήρεμος, αλλά πρέπει να το κάνεις αν θέλεις να επιστρέψεις εκεί που θέλουμε να είμαστε. Στην κορυφή. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε αργότερα στη σεζόν»

Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν πρέπει ποτέ να απογοητεύεσαι ή να ενθουσιάζεσαι υπερβολικά. Ζούμε σε έναν κόσμο, όπου ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του σε τόσες πολλές πλατφόρμες.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από αυτό και να επικεντρωθούμε στη σκληρή δουλειά που κάνουμε. Την περασμένη σεζόν δεν ακούσαμε πολλά αρνητικά πράγματα. Όλα πήγαιναν ιδανικά. Φέτος έφτασαν να λένε ότι θα μπλεκόμασταν στη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού».