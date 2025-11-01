Οι ΗΠΑ επιβάλλουν από σήμερα νέους δασμούς στις εισαγωγές φορτηγών, στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού που εφαρμόζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις, το μέτρο σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση στη δασμολογική πολιτική της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα εισαγόμενα φορτηγά επιβάλλεται επιπλέον δασμός 25%, ενώ για τις εισαγωγές λεωφορείων και πούλμαν θεσπίζεται νέος δασμός 10%.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει αυξήσει τους δασμούς τουλάχιστον κατά 10% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί ειδικοί δασμοί σε προϊόντα στρατηγικής σημασίας, όπως το αλουμίνιο, ο χαλκός, η ξυλεία, ο χάλυβας και τα αυτοκίνητα. Στον κατάλογο αυτό προστίθενται πλέον και τα φορτηγά.

Στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία, να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα, να αυξήσει τα δημόσια έσοδα και να διαπραγματευτεί ευνοϊκότερη πρόσβαση των αμερικανικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, προσφέροντας ως αντάλλαγμα τη μείωση δασμών.