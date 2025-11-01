Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας βρήκε τον άνθρωπο που της έδωσε τη λύση εκεί που όλα έδειχναν «μπλοκαρισμένα». Ο Φώτης Ιωαννίδης, μπαίνοντας από τον πάγκο στο 59ο λεπτό αντί του Σιμόες, χρειάστηκε μόλις εννέα λεπτά για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Στο 68’ άνοιξε το σκορ, «ξεκλειδώνοντας» την άμυνα της Αλκέρκα, και έβαλε τις βάσεις για το τελικό 2-0 στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», στο εναρκτήριο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Ο Έλληνας επιθετικός έδειξε ξανά πως διαθέτει αυτό το ένστικτο που ξεχωρίζει τους καλούς από τους… απαραίτητους. Μπαίνει, σκοράρει, αλλάζει ρυθμό. Ένας φορ που δεν χρειάζεται πολλά για να αφήσει το αποτύπωμά του.

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, μιλώντας με ειλικρίνεια για το «δίλημμα πολυτέλειας» που έχει στα χέρια του. «Είναι και οι δύο σε πολύ καλή φόρμα. Πάντα αποδίδουν, είτε παίζουν εναλλάξ, είτε μαζί. Από αυτή την άποψη είμαστε πολύ πιο δυνατοί, και ναι, είναι μεγάλος πονοκέφαλος για μένα. Είμαι χαρούμενος, γιατί έχω δύο εξαιρετικά ανταγωνιστικούς παίκτες, που δεν παραχωρούν ούτε εκατοστό. Το μόνο που ζητάμε, εμείς και οι οπαδοί, είναι να συνεχίσουν να σκοράρουν», δήλωσε ο τεχνικός των «λιονταριών» της Λισαβόνας.

«Ο Φώτης μας δίνει περισσότερο επιθετικό βάθος, ο Λουίς προσφέρει στήριξη και επιθετικότητα. Είναι δύο σπουδαίοι επιθετικοί, που θα αφήσουν το στίγμα τους στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας», πρόσθεσε με μία φράση που τα λέει όλα. Ο Μπόρζες βλέπει στον Ιωαννίδη έναν ποδοσφαιριστή που φέρνει ενέργεια, ένστικτο και αποφασιστικότητα. Δεν είναι απλώς ένας παίκτης που σκοράρει, αλλά εκείνος που αλλάζει τη διάθεση της ομάδας και δίνει το σύνθημα.

Με κάθε του εμφάνιση, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί σε ένα πρωτάθλημα υψηλής έντασης, όπως η Primeira Liga, και να κάνει τη διαφορά. Το κοινό στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» τον αποθέωσε, και όχι άδικα. Τέτοιοι παίκτες δίνουν στην επίθεση της Σπόρτινγκ μια διάσταση που δεν αποτυπώνεται μόνο στα νούμερα, αλλά και στο συναίσθημα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που «παίζουν» και ποδοσφαιριστές που «μιλούν» με τις πράξεις τους. Ο Φώτης Ιωαννίδης ανήκει στη δεύτερη κατηγορία!