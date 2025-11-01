Σε ηλικία 102 ετών έφυγε από τη ζωή ο Λεό Λέανδρος (Λέανδρος Παπαθανασίου), τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός που άφησε το αποτύπωμά του τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή μουσική σκηνή.

Ο Λέανδρος γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1923 στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και τη δεκαετία του ’50 μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου άρχισε να χτίζει τη μουσική του πορεία. Υιοθέτησε τα καλλιτεχνικά ψευδώνυμα Λέο Λέανδρος (Leo Leandros) και Μάριο Πάνας (Mario Panas), με τα οποία έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό.

Ήταν ένας από τους πρώτους ερμηνευτές του ύμνου του Παναθηναϊκού, ενώ στη Γερμανία σημείωσε μεγάλη επιτυχία ως συνθέτης και παραγωγός, κυρίως μέσα από τη συνεργασία του με την κόρη του, τη διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Βίκυ Λέανδρος.

Αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δική του καριέρα ως ερμηνευτής για να αφιερωθεί πλήρως στην καλλιτεχνική πορεία της κόρης του. Ως συνθέτης, συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη της Βίκυ Λέανδρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1972 με το τραγούδι “Après Toi” (“Μόλις φύγεις”).

Ο Λεό Λέανδρος άφησε πίσω του μια πλούσια μουσική κληρονομιά, ως πολυδιάστατος δημιουργός και μέντορας πίσω από τη διεθνή επιτυχία της Βίκυ Λέανδρος.