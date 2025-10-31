Ληστεία στο Λούβρο αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στην ασφάλεια του διάσημου μουσείου, σύμφωνα με δηλώσεις της Γαλλίδας υπουργού Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί. Όπως ανέφερε, μια «χρόνια, διαρθρωτική υποτίμηση του κινδύνου διάρρηξης και κλοπής» είχε αφήσει το μουσείο εκτεθειμένο για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Η θεαματική ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, όταν τέσσερις δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα για να εισέλθουν στην αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου στο κέντρο του Παρισιού. Στον χώρο αυτό φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Οι διαρρήκτες έσπασαν παράθυρα και προθήκες, αφαίρεσαν τα κοσμήματα και διέφυγαν με δύο σκούτερ μεγάλης ισχύος, χωρίς να εντοπιστούν άμεσα. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στη Γαλλία και διεθνή ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτιστικών θησαυρών.

Σε προκαταρκτική έκθεση που παρουσιάστηκε μετά τη ληστεία, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε εξοπλισμό ασφαλείας, ανεπαρκής οργάνωση και απαρχαιωμένα πρωτόκολλα λειτουργίας. Η Ντατί δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1 ότι, αν και «οι συσκευές και οι συναγερμοί λειτούργησαν σωστά», η ασφάλεια «δεν ήταν προτεραιότητα» για το μουσείο.

Νέα μέτρα προστασίας στο μουσείο

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Αυτά περιλαμβάνουν νέα συστήματα αντιδιαρρηκτικής προστασίας και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων που θα αποτρέπουν την προσέγγιση οχημάτων κοντά στους δημόσιους δρόμους γύρω από το μουσείο.

Παραίτηση και έρευνες

Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της μετά τη ληστεία, ωστόσο η Ντατί δεν την έκανε δεκτή. Η ντε Καρ εξέφρασε «απογοήτευση και έκπληξη» για την κατάσταση που επικρατούσε στο μουσείο, το οποίο παραμένει το πιο επισκέψιμο στον κόσμο. Πριν αναλάβει το Λούβρο, είχε διατελέσει διευθύντρια του Μουσείου Ορσέ.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά ύποπτοι σε σχέση με τη ληστεία, ωστόσο κανένα από τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχει βρεθεί. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων αντικειμένων.