Η δασκάλα Abby Zwerner από τις ΗΠΑ σήκωσε ενστικτωδώς το χέρι της προς την καρδιά όταν είδε τον εξάχρονο μαθητή να κρατά όπλο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η σφαίρα τη χτύπησε στο χέρι και στο στήθος.

«Νόμιζα ότι πέθαινα. Νόμιζα ότι είχα πεθάνει», κατέθεσε η Zwerner με τρεμάμενη φωνή στη δίκη της εναντίον πρώην σχολικής αξιωματούχου, η οποία κατηγορείται ότι αγνόησε προειδοποιήσεις πως ο μαθητής είχε φέρει όπλο στο σχολείο.

Η Zwerner, που διδάσκει στο Richneck Elementary School, πυροβολήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2023, ενώ καθόταν στην έδρα της. Η εικόνα του παιδιού με το «απλανές βλέμμα» καθώς στόχευε, όπως είπε, την στοιχειώνει μέχρι σήμερα.

Η δασκάλα έχει καταθέσει αγωγή ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της πρώην υποδιευθύντριας Ebony Parker, υποστηρίζοντας ότι δεν αντέδρασε όταν πολλοί την προειδοποίησαν για το όπλο. Η Parker αντιμετωπίζει επιπλέον οκτώ κατηγορίες για παιδική αμέλεια, με την ποινική δίκη της να ξεκινά τον επόμενο μήνα.

Η υπόθεση φωτίζει το ζήτημα της ευθύνης σε περιστατικά όπου παιδιά με πρόσβαση σε όπλα προκαλούν τραγωδίες στα σχολεία — ένα φαινόμενο που παραμένει διαδεδομένο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι τη Δευτέρα, είχαν καταγραφεί 64 περιστατικά ένοπλης βίας σε σχολεία μέσα στο 2024, εκ των οποίων τα 27 σε σχολικούς χώρους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι συνέπειες της επίθεσης

Ο τραυματισμός στο χέρι έχει αφήσει τη Zwerner ανίκανη να εκτελεί απλές καθημερινές κινήσεις, όπως να ανοίγει ένα μπουκάλι νερό. «Προσπαθούσα να ανοίξω τη σακούλα με τα πατατάκια με διάφορους τρόπους… και τελικά σου ζήτησα να τη ανοίξεις», είπε απευθυνόμενη στον δικηγόρο της.

Παρά τις έξι χειρουργικές επεμβάσεις, το χέρι της δεν θα επανέλθει ποτέ πλήρως, σύμφωνα με ορθοπεδικό που κατέθεσε στη δίκη. Οι γιατροί τόνισαν ότι η σφαίρα πέρασε ελάχιστα από την καρδιά της, γεγονός που έκανε τα τραύματα απειλητικά για τη ζωή της.

Πέρα από τη σωματική βλάβη, η Zwerner μίλησε για «απόσταση» και «μουδιασμένα συναισθήματα» απέναντι στους ανθρώπους γύρω της. Ο ψυχίατρος Clarence Watson κατέθεσε ότι η δασκάλα πάσχει από μετατραυματικό στρες, προσθέτοντας πως έχει χάσει την αίσθηση ασφάλειας και αποφεύγει δημόσιους χώρους.

Ακόμη και μια προγραμματισμένη έξοδος στον κινηματογράφο για να δει μια ταινία με σκηνές πυροβολισμών την έκανε να καταρρεύσει. Όπως είπε, όταν η μητέρα της τη ρώτησε τι ήθελε να κάνει, απάντησε: «Τίποτα, απλώς θέλω να μείνω στο σπίτι».

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την αξιοπιστία της

Κατά την αντεξέταση, η υπεράσπιση της Parker προσπάθησε να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς της Zwerner ότι αποφεύγει τις κοινωνικές εξόδους, παρουσιάζοντας στοιχεία πως είχε παρακολουθήσει συναυλίες μετά το περιστατικό.

Οι δικηγόροι επεδίωξαν επίσης να δείξουν ότι δεν έχει σοβαρούς φυσικούς περιορισμούς, ρωτώντας πώς κατάφερε να σπουδάσει κομμωτική, να εργαστεί και να γυμνάζεται. Η ίδια απάντησε ότι ολοκλήρωσε τις σπουδές της με πόνο και δεν έχει ακόμη μπορέσει να εργαστεί στο αντικείμενό της.

Η υπεράσπιση υποστήριξε επίσης ότι η Zwerner ίσως θα μπορούσε να είχε κάνει περισσότερα όταν ενημερώθηκε πως ο μαθητής ενδέχεται να έχει όπλο. Η ίδια εξήγησε ότι δεν ειδοποίησε την Parker, γιατί γνώριζε πως άλλος εργαζόμενος θα το έκανε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή νομικής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια Darryl K. Brown, η υπεράσπιση επιχειρεί να δείξει ότι η Zwerner φέρει «μερική ευθύνη», κάτι που θα μπορούσε να μειώσει την ευθύνη της Parker για αποζημίωση.

