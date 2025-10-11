Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν από λίγο στην πόλη Γκίσεν βόρεια της Φρανκφούρτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών πολιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα πολλοί ανυποψίαστοι πολίτες να βρεθούν στο στόχαστρο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ein Unbekannter hat am Samstag auf dem Marktplatz von Gießen mehrere Schüsse abgegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Täter ist flüchtig. ❗️ Die Schüsse fielen kurz nach 15 Uhr. Ein Polizeisprecher bestätigte den Vorfall in der hessischen Universitätsstadt. Die #Polizei… pic.twitter.com/WYal3taQoE — Andreas Hallaschka 🇮🇱 🇺🇦  (@Hallaschka_HH) October 11, 2025

Η κεντρική αγορά, όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, έχει αποκλειστεί από τις αρχές. Παρά την κινητοποίηση, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Για λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη των ερευνών, η αστυνομία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Τα κίνητρα του ενόπλου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ούτε η κατάσταση της υγείας τους.