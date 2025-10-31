Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα χτυπήματα κατηγορώντας την ισλαμική οργάνωση πως παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για να προχωρήσουν και τα επόμενα στάδια του ειρηνευτικού του σχεδίου.

Ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά την Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά προσπαθώντας να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ με αποκορύφωμα την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, τα όπλα ηχούν ακόμα στην Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, επαναλαμβάνει πως η εκεχειρία είναι ακόμα σε ισχύ και καλεί ταυτόχρονα Ισραήλ και Χαμάς να τηρήσουν όσα συμφωνήθηκαν στην Αίγυπτο.

Χθες, η Χαμάς επέστρεψε τις σορούς δύο ομήρων. Πρόκειται για τον 84χρονο Amiram Cooper και τον 25χρονο Sahar Baruch που σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της εισβολής της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Η Χαμάς υποστηρίζει πως συνεχίζει να ψάχνει στα τούνελ για να βρουν τις σορούς ακόμη 11 ομήρων βρίσκονται στην Γάζα με το Ισραήλ να κατηγορεί την ισλαμική οργάνωση πως παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας.