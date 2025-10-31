Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν χθες, Πέμπτη, τη Νέα Υόρκη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τον δήμαρχο Έρικ Άνταμς. Οι έντονες καταιγίδες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες σε αρκετές περιοχές.

 Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από πλημμυρισμένους δρόμους και υλικές ζημιές. Παράλληλα, οι αρχές στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ ανακοίνωσαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

 «Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε ο Άνταμς στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας ότι μεγάλο μέρος της προβλεπόμενης βροχής έπεσε μέσα σε μόλις δέκα λεπτά το απόγευμα.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων, καταγράφηκαν 4,7 εκατοστά βροχής στο Σέντραλ Παρκ, 5,31 εκατοστά στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια τμημάτων του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

