Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας, παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επεκτείνουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Όχι» απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αληθεύουν οι σχετικές πληροφορίες. Με τη λιτή αυτή απάντηση, ο Τραμπ διέψευσε τα σενάρια περί άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αναπτύξει σημαντική στρατιωτική δύναμη στην περιοχή, με μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και χιλιάδες στρατιώτες. Η παρουσία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα καταπλεύσει και το αεροπλανοφόρο Gerald Ford με τα πλοία συνοδείας του.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι η κυβέρνησή του προτίθεται να εξαπολύσει πλήγματα εναντίον στόχων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών εντός της Βενεζουέλας, προκαλώντας έντονη διεθνή ανησυχία.