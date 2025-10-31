Μετά από τρία και πλέον χρόνια έπεσε η αυλαία της αποδεικτικής διαδικασίας της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Σήμερα Παρασκευή (31/10) ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου, θα διατυπώσει την πρόταση της για την εμβληματική αυτή υπόθεση, εισηγούμνενη για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων. Αμέσως μετά ο λόγος θα δοθεί πρώτα στους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και μετά στους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, με την ετυμηγορία του δικαστηρίου να αναμένεται στις αρχές τους 2026.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τελευταίων κατηγορουμένων. Ο πρώην ευρωβουλευτής, Γιάννης Λαγός, απέδωσε σε πολιτικούς λόγους την εμπλοκή του στην υπόθεση και προανήγγειλε ότι θα προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Στη συνείδηση μου δεν είμαι απολογούμενος. Ήρθα εδώ, για να ακουστεί η αλήθεια. Θα μπορούσα να αισθανθώ απολογούμενος, αν είχα ένα δικαστήριο, που προσπαθεί να ακούσει την αλήθεια και όχι να αποκρύψει γεγονότα» είπε ο κατηγορούμενος από την αρχή της απολογίας του.

Στα επόμενα λεπτά απευθυνόμενος προς τους δικαστές που θα τον κρίνουν, είπε: «Αν μπορούσατε να έρθετε στη δική μου θέση και να δείτε τι έχω τραβήξει από το 2013, δεν θα ήθελε κανένας να είναι στη θέση μου». «Που θα συνέβαινε να υπάρχει ηχητικό του πρωθυπουργού, να δίνει εντολές σε ανώτατο δικαστικό να μας βάλει φυλακή και δεν θα είχε κληθεί; Πως να πω ότι με αντιμετωπίζετε με στοιχειώδη αντικειμενικότητα, όταν δεν τον έχετε καλέσει να πει τη δική του θέση; Γιατί αρνηθηκατε να έρθει εδώ ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Δένδιας και να καταθέσουν; Ποτέ δεν είδαμε το υλικό από τις κάμερες που ζητήθηκε από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Το δικαστήριο σας απέρριψε αυτά τα αιτήματα και δεν τα έκανε δεκτά. Εγώ είμαι καταδικασμένος και έχω εκτίσει ήδη τα 3/5 και επιπλέον 11 μήνες. Εμένα δεν μου έχει δοθεί ούτε μια ημέρα άδειας. Όλα αυτά έγιναν για λόγους εκδίκησης από τη δικαιοσύνη και το κράτος» συμπλήρωσε.

«Είχα καταθέσει πλήθος αιτημάτων, σχεδόν κανένα δεν έγινε δεκτό. Εμένα δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσω στοιχεία για την αθωότητα μου. Δεν ήμουν πολιτικός άνδρας, δεν ήμουν ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου. Με όλα αυτά που συνέβησαν και πρόβατο να ήταν στη θέση μου, θα είχε αντιδράσει» είπε ο Γιάννης Λαγός εμμένοντας στη θέση του περί μη δίκαιης αντιμετώπισης του. «Υπό αυτό το πρίσμα», συνέχισε «όλα αυτά αποδεικνύουν, ότι η δίκη αυτή από την πρώτη στιγμή ήταν στοχευμένα πολιτική δίκη».

Περισσότερα σε λίγο