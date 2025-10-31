Με τις απολογίες των τελευταίων πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για εγκληματική οργάνωση ολοκληρώνεται σήμερα η αποδεικτική διαδικασία για την εμβληματική αυτή υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και τρία χρόνια στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 42 κατηγορουμένους σε δεύτερο βαθμό εμφανίστηκαν να απολογηθούν μόνο οι 23 εξ αυτών καθώς πολλοί έχουν ήδη εκτίσει τις πρωτόδικες ποινές τους. Ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι επέλεξαν να μην απολογηθούν είναι και ο καταδικασμένος ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς ,ο οποίος έστειλε δήλωση στο δικαστήριο με τις θέσεις του.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σήμερα παρούσα ήταν και η Μάγδα Φύσσα η οποία αναμένει την τελική ετυμηγορία της δικαιοσύνης για τη δολοφονία του γιου της , που είναι και η εμβληματικότερη υπόθεση στο πλαίσιο της δίκης για τη Χρυσή Αυγή.

“Αδυνατώ να καταλαβω γιατί είμαι κατηγορούμενος και βρέθηκα στη φυλακή”

Πρώτος απολογήθηκε ο Χρήστος Παππάς, ο οποίος χαρακτήρισε “μύθο” τον ρόλο του υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής που του αποδόθηκε , άδικη την πρωτόδικη καταδίκη του και τη δίωξη εναντίον του πολιτική ισχυριζόμενος ότι έγινε ” επειδή κόβαμε ψήφους ” και γι αυτο βρέθηκα στη φυλακή”. “Η κατηγορία αυτή έγινε κατόπιν εντολών της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική”, ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος κάνοντας λόγο για τερατώδη ψεύδη” που τον έφεραν στη θέση του εγκληματία και στο εδώλιο του δικαστηρίου. Σε ο,τι αφορά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα και δεν είχε καμία επικοινωνία με κανέναν Όπως υποστήριξε το έμαθε την επόμενη μέρα το πρωί που πήγαινε στη Βουλή και πως δεν γνώριζε ούτε το θύμα ούτε ποιος ήταν ο καθ ομολογίαν δράστης της εγκληματικής ενέργειας ,ο ισοβιτης σήμερα Γιώργος Ρουπακιάς.” Η αφαίρεση της ζωής για εμένα εκτός από ποινικό αδίκημα είναι και αμάρτημα” , ισχυρίστηκε και επανέλαβε ότι βρέθηκε στη φυλακή γιατί έκοβε ψήφους στον Σαμαρά .

“Αδυνατώ να καταλαβω γιατί είμαι κατηγορούμενος και βρέθηκα στη φυλακή. Για τον εαυτό μου και την παρουσία μου δεν υπάρχει τίποτα και πουθενά. Η παρουσία μου ήταν κοινοβουλευτική. Εκτιμώ οτι το πρωτόδικο δικαστηριο δεν παρακολούθησε ενδελεχώς τον πολιτικό μου λογο, που μπορεί να ήταν οξύς, αλλά δεν είχε βία”, ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος .

Και έθεσε τις ερώτημα αν το πρωτόδικο δικαστήριο ενέδωσε σε εξωδικαστικές πιέσεις. Στη συνέχεια έκανε λόγο για ” μύθους” και ” παγίδες” , που καλλιέργησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Όπως για παράδειγμα ότι είχε τον ρόλο του υπαρχηγού,τον οποίο αρνήθηκε. ” Είμαι ένοχος που εξελέγη βουλευτής; Αφού κατηγορήθηκε όλη η κοινοβουλευτική ομάδα ως εγκληματική οργάνωση γιατί δεν κατηγορήθηκαν και οι βουλευτές που είχαν εκλεγει νωριτερα ή οι υποψήφιοι βουλευτές;”,είπε ο κατηγορούμενος

Στη συνέχεια ο Χρήστος Παππάς μίλησε για πρωτοφανή δίωξη και απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην κατηγορία ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για “πολιτικό γκανγκστερισμό”.

Αναφερόμενος στις φωτογραφίες που κατασχέθηκαν μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης , ισχυρίστηκε ότι αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα και ουδέποτε τις είχε χρησιμοποιήσει και τις είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος.

” Κανένας δεν έκρυψε ότι η Χρυσή Αυγή ήταν ιδρύθηκε είχε εθνικοκοινωνικό προσανατολισμό , αλλά το κοινοβουλευτικό κόμμα της Χρυσής Αυγής το 2012 δεν στηρίζονταν σε πρακτικές του παρελθόντος”.

Απαντωντας σε ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου είπε ότι η Χρυσή Αυγή είχε ιεραρχία ,υπήρχε σεβασμός προς το πρόσωπο του γενικού γραμματέα του οποίου η ψήφος στο Κεντρικό Συμβούλιο,όπως συμβαίνει και αλλού , μετρούσε για δύο .

Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός .

Μετά το τέλος των απολογιών αναμένεται να προσδιοριστεί η ημέρα που θα αγορεύσει η εισαγγελέας της έδρας για την ενοχή ήη των κατηγορουμένων.