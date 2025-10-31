Με το νέο Audi A6 Sedan, η Audi επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα αεροδυναμικής και σχεδίασης στην κατηγορία του premium business Sedan. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,23, το νέο A6 επιτυγχάνει την καλύτερη αεροδυναμική επίδοση στην ιστορία της Audi για μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης – ένα επίτευγμα που αποτυπώνει τον απόλυτο συνδυασμό αισθητικής καθαρότητας και τεχνολογικής ακρίβειας.

Όσο χαμηλότερος ο αεροδυναμικός συντελεστής, τόσο υψηλότερη η αποδοτικότητα. Και όσο καλύτερη η αεροακουστική, τόσο ανώτερη η οδηγική άνεση. Το νέο A6 Sedan διακρίνεται και στους δύο τομείς, καθώς για την Audi η αεροδυναμική και η ηχομόνωση αποτελούν ενιαίο πεδίο εξέλιξης – με στόχο τη μέγιστη απόδοση αλλά και την αρμονία της εμπειρίας οδήγησης. Η σχεδίαση, η μηχανολογία και η αεροδυναμική συνδυάζονται στον απόλυτο βαθμό, ώστε η κομψή μορφή και η ακριβής λειτουργία να αποτελούν μια απόλυτα συντονισμένη ενότητα.

Το νέο Audi A6 Sedan παράγεται στο εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm, κέντρο τεχνολογικής τελειότητας για τα μοντέλα business και luxury της μάρκας.

A6 Sedan Advanced TDI Hybrid S tronic 204 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 74.980€, CO2 (g/km) 132

A6 Sedan Advanced TDI Hybrid quattro S tronic 204 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 77.980€, CO2 (g/km) 136

A6 Sedan Advanced e–hybrid quattro S tronic 299 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 79.980€, CO2 (g/km) 50

A6 Sedan S line e–hybrid quattro S tronic 367 hp, η Ανώτατη Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ) διαμορφώνεται στα 87.980€, CO2 (g/km) 51