Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απόφαση της Κίνας να αναστείλει για έναν χρόνο τα μέτρα ελέγχου στις εξαγωγές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελεύθερης ροής του διεθνούς εμπορίου. «Χαιρετίζουμε κάθε εξέλιξη που αφαιρεί τα εμπόδια στις παγκόσμιες εμπορικές ροές. Η ΕΕ επικεντρώνεται πλήρως στις δικές της διμερείς εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου ορυκτών σπάνιων γαιών», δήλωσε ο Όλαφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.

Η ανακοίνωση της Κίνας αφορά την προσωρινή άρση των περιορισμών στις εξαγωγές, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τις διεθνείς αγορές πρώτων υλών και ειδικότερα τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.

Η ΕΕ και η Κίνα βρίσκονται σε φάση εντατικών συνομιλιών με επίκεντρο το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Γκιλ, «αύριο θα πραγματοποιηθούν τεχνικές συζητήσεις υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων αργότερα την ίδια μέρα».