Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την προσδοκία για ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον στο Ιράκ, το οποίο, όπως είπε, θα αποτελέσει «ένα γόνιμο έδαφος επί του οποίου να οικοδομήσουμε». Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Φαούντ Χουσείν, στη Βαγδάτη.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Ιράκ έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία. «Η Ελλάδα και το Ιράκ είναι πυλώνες αρχαίων πολιτισμών που έχουν επηρεάσει βαθιά ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας πως η κληρονομιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί ισχυρό στοιχείο της κοινής ιστορίας των δύο λαών.

Ενίσχυση οικονομικών σχέσεων και νέες συνεργασίες

Ο υπουργός σημείωσε ότι «το Ιράκ είναι ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας». Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω προώθησης της οικονομικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, του τουρισμού, της γεωργίας, των κατασκευών και της τεχνολογίας διαχείρισης υδάτων.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αξιοποιήσουν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των διμερών σχέσεων με στόχο την αύξηση του εμπορικού όγκου. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε ότι η 9η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βαγδάτη, αποτέλεσε σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανακοίνωσε επίσης ότι από τον Δεκέμβριο ξεκινούν απευθείας πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ από την Aegean Airlines, γεγονός που, όπως είπε, «θα ενισχύσει σημαντικά τους οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών». Τόνισε δε ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απευθείας αεροπορική σύνδεση με τη Βαγδάτη.

Σταθερότητα και ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στην εκλογή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, επισημαίνοντας ότι η χώρα παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Χαρακτήρισε το Ιράκ ως «μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή» και εξήρε τις προσπάθειές του για την προώθηση της ειρήνης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής με τις αραβικές χώρες, στηρίζει τη σταθερότητα και την ευημερία στη Μέση Ανατολή.

Για τη Γάζα, ανέφερε ότι «η Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση βιώσιμης εκεχειρίας. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στην ανοικοδόμηση της περιοχής και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στήριξη στη Συρία και συνεργασία με την Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η κατάσταση στη Συρία. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση που να εκπροσωπεί όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών της Συρίας.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ, καθώς και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθύμισε επίσης ότι η χώρα μας ασκεί την προεδρία του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών για το 2025 και κάλεσε τον Ιρακινό ομόλογό του στην επικείμενη 9η Υπουργική Συνάντηση στην Αθήνα.