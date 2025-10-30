Η δράση στη EuroLeague συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική, όπου έξι παιχνίδια γεμάτα ενδιαφέρον θα διεξαχθούν απόψε, ωστόσο πολλές ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα απουσιών.

Στο Ζάλγκιρις – Βιλερμπάν, οι Λιθουανοί δεν θα έχουν τους Γουίλιαμς-Γκος και Γκιεντράιτις, ενώ για τη γαλλική ομάδα εκτός είναι οι Χάρισον, Ερτέλ και Τζάκσον.

Η Μακάμπι παρατάσσεται πλήρης απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος θα στερηθεί τους Μπολομπόι, Κάναν, Κάρτερ, Γκράχαμ και Ριβέρο, με τους Μπάτλερ και Νουόρα να κρίνονται την τελευταία στιγμή.

Η Αρμάνι αντιμετωπίζει την Παρί χωρίς τους Μπράουν, Ντιόπ, ΛεΝτέι και Νίμπο, ενώ αμφίβολος είναι ο Μόργκαν για τους Γάλλους, με μοναδική σίγουρη απουσία τον Στίβενς.

Στο Μπάγερν – Βίρτους, οι Βαυαροί δεν θα έχουν τους Χάρις και Γιοκουμπάιτις, ενώ για την ιταλική ομάδα εκτός είναι ο Τσάνκα.

Η Βαλένθια στερείται τον Σίμα, με τους Ντελαρέα και Κέι αμφίβολους, ενώ ο Dubai BC περιμένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Αβράμοβιτς, Τζαϊτέ, Μέισον και Μούσα.

Τέλος, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αμφίβολο τον Αντρές Φελίζ, ενώ η Φενέρμπαχτσε ταξίδεψε χωρίς τους Μπάνγκο, Μπόστον και Ζάγκαρς.