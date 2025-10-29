Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει ανεξίτηλο στίγμα στο NBA και κερδίζει τον σεβασμό των μεγαλύτερων θρύλων του αθλήματος.

Ανάμεσά τους ο Σακίλ Ο’Νιλ εκφράζει συχνά τον θαυμασμό του για τον “Greek Freak”.

Σε πρόσφατο podcast, ο Σακίλ ρώτησε ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος στην κορύφωση της καριέρας τους.

Απαντώντας ειλικρινά, δήλωσε ότι ο Γιάννης υπερέχει μια αναγνώριση που δείχνει πόσο μεγάλη είναι η επιρροή και η αξία του Έλληνα σταρ.

«Είμαστε διαφορετικοί παίκτες, αλλά πιθανότατα πρέπει να πω τον Γιάννη. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί από τότε που έπαιζα και αυτό θέλεις, θέλεις την εξέλιξη».

 

