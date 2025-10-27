Με το ξεκίνημα της νέας σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι απλά ένας ηγέτης για τους Μπακς, αλλά και ένα ζωντανό «φαινόμενο» στα παρκέ του NBA. Στην αναμέτρηση με τους Καβαλίερς, ο Γιάννης σημείωσε 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ παρότι η ομάδα του ηττήθηκε, οι επιδόσεις του ήταν ιστορικές. Στην πραγματικότητα, ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο μόνος παίκτης στην ιστορία του NBA που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με πάνω από 100 πόντους, 40 ριμπάουντ και 15 ασίστ στα πρώτα τρία παιχνίδια.

Οι στατιστικές μετρήσεις του Αντετοκούνμπο στα τρία πρώτα παιχνίδια είναι εκκωφαντικές με τον ίδιο να σημειώνει 36 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ κατά μέσο όρο σε σχεδόν 33 λεπτά συμμετοχής. Ο ρόλος του για την νέα σεζόν είναι μεγαλύτερος από ποτέ, με την απουσία βασικών παικτών όπως ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και ο Κάιλ Κούζμα και με τον ίδιο να έχει αναλάβει πολλές ευθύνες μέσα στο παρκέ.

Ηγετική Πρωτοβουλία για τους Μπακς

Ο Γιάννης δείχνει να είναι σε εξαιρετική φόρμα και να έχει αναλάβει πλήρως τον ηγετικό ρόλο στην ομάδα του. Παρά τις απουσίες που υπάρχουν, η απόδοσή του είναι σταθερή και το πάθος του για τη νίκη είναι απαραίτητο για την πορεία των Μπακς. Όσο συνεχίζει να έχει τέτοια απόδοση μετά και το Ευρωμπάσκετ του 2025, δεν αργεί να αναγνωριστεί ότι θα είναι το μεγάλο όπλο για την ομάδα του στην πορεία της σεζόν. Οι επιδόσεις του Γιάννη σίγουρα δημιουργούν προσδοκίες για μεγάλες στιγμές και μια ακόμη ένδοξη χρονιά για τους Μπακς.

Giannis Antetokounmpo becomes the FIRST player in NBA history to open a season with 100+ points, 40+ rebounds & 15+ assists through his first three games! — NBA History (@NBAHistory) October 27, 2025