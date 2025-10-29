Άγνωστοι επιτέθηκαν στο γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή της, με την οποία καταδικάζει το γεγονός.

Οι άγνωστοι δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!

Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».