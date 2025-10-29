Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 70χρονη γυναίκα από τη Γλυφάδα, η οποία δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Οκτωβρίου, στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει βεβαρημένο ιστορικό, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί για κλοπές και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Μετά την επίθεση, ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τους ελέγχους και τη φύλαξη των δομών αυτών.

«Είναι σε καταστολή η μητέρα μου. Το σπίτι μου εμένα κοντεύει να κλείσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, έχω χάσει τον μπαμπά μου. Πήγα στο νοσοκομείο και η μητέρα μου ήτανε σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει», τόνισε η κόρη του θύματος μιλώντας στο MEGA.

«Δεν είναι στα καλά του, αυτό μου είπανε. Και εγώ μπορεί να γίνω σχιζοφρενής αν η μάνα μου πάθει κάτι ή αν ήταν τα παιδιά μου στη θέση της μάνας μου, και δεν ξέρουμε αν θα ξυπνήσει κιόλας» πρόσθεσε η γυναίκα.