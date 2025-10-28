Μια ανυποψίαστη 70χρονη γυναίκα δίνει μάχη για τη ζωή της έπειτα από άγρια επίθεση που δέχθηκε στη Μαρίνα της Γλυφάδας. Ήταν γύρω στις οκτώ το πρωί της περασμένης Παρασκευής, όταν ένας 38χρονος άστεγος, γνωστός στις αρχές για τα ψυχολογικά του προβλήματα, τη χτύπησε αιφνιδιαστικά στο κεφάλι με μια πέτρα.

Η γυναίκα κατέρρευσε στο έδαφος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο της Βούλας. Στη συνέχεια διακομίστηκε στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 38χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άστεγο που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έχει αποδράσει δεκαοκτώ φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.