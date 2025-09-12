Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε αστικό λεωφορείο στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις άνοιξαν οι πόρτες, επιβάτης έσπρωξε έναν άλλο, με αποτέλεσμα εκείνος να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επιβάτης που τον έσπρωξε αντέδρασε επειδή ο τραυματίας είχε προηγουμένως παρενοχλήσει σεξουαλικά μια κοπέλα μέσα στο λεωφορείο, όπως ο ίδιος υποστήριξε.

Οι Αρχές εντόπισαν τον δράστη και τον συνέλαβαν, ενώ εξετάζουν το περιστατικό και θα ακολουθήσει προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε.